Nederlanders bezorgd over lagere pensioenen

Uit recent onderzoek blijkt een toenemende bezorgdheid onder Nederlandse werknemers over lagere pensioenen. Een meerderheid van 53 procent is bezorgd over hun financiële toekomst, vanwege het nieuwe pensioenstelsel dat afgelopen juli is aangenomen via de Wet Toekomst Pensioenen. Het Nederlandse adviesbureau AnalitiQs deed het onderzoek.