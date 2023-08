Driekwart Nederlanders heeft vertrouwen, maar heeft wel zorgen over woningmarkt

75 procent van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat hun woonwensen uiteindelijk gerealiseerd worden. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van TJIP. Toch maakt de helft van de ondervraagden zich zorgen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt.