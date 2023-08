Verzekeraars kijken met argusogen naar ambitieuze bouwplannen in de polder

Welk belang weegt zwaarder: het oplossen van het woningtekort op korte termijn, of voorbereid zijn op klimaatverandering voor de lange termijn? Gemeenten hebben ambitieuze bouwplannen in de polders, maar waterschappen en verzekeraars zijn sceptisch. Nieuwe bewoners kunnen mogelijk direct al rekenen op een hoger eigen risico, of zelfs natte voeten op last van het waterschap. Het Verbond van Verzekeraars pleit voor een 'waterlabel' voor elk huis.