'Achmea luistert mee met klanten die in de wacht staan'

Klanten die door Achmea's klantenservice tijdens een telefoongesprek in de wacht worden gezet, worden afgeluisterd. Dat meldt consumentenprogramma Radar na eigen onderzoek. Het opnemen van klanten die in de wacht staan, is niet toegestaan volgens de Autoriteit Persoonsgegevens.