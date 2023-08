Risk-tool speelt in op tijdrovende premiewijzigingen voor adviseurs

Serviceprovider Risk ziet steeds meer vraag naar de pre-prolongatie tool. Adviseurs gebruiken het hulpmiddel om voor de prolongatiedatum inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de portefeuille. Hiermee speelt de serviceprovider in op het tijdgebrek dat adviseurs ervaren bij de communicatie rondom premieaanpassingen.