Vixx betwijfelt of rechter franchiseovereenkomst heeft gelezen. 'Geen precedent'

Vixx reageert verbaast op een gerechtelijke uitspraak naar aanleiding van een dispuut met een voormalige franchisenemer. Hoewel volgens hen zwart-op-wit staat dat een franchiseovereenkomst pas kan eindigen wanneer iemands klantenportefeuille is overgedragen, oordeelt de rechtbank Rotterdam dat uit een e-mail voldoende blijkt dat er sprake is van een met wederzijds goedvinden beëindigen van de franchiseovereenkomst. Zonder dat er een officiële klantenoverdracht heeft plaatsgevonden. Of er hiermee een precedent wordt geschept? Dat betwijfelt Vixx.