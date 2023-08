Tetteroo (Achmea): 'Wereldwijde klimaatschade zorgt hier voor premiestijging'

Achmea-bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo kon indrukwekkende cijfers presenteren over het eerste halfjaar van 2023. Door adequaat beleid én een handje geholpen door het uitblijven van grote weercalamiteiten in Nederland. Maar mocht dat in de toekomst wel gebeuren, dan zal dat waarschijnlijk een grotere impact hebben op het operationeel resultaat dan voorheen. "Er ontstaat meer volatiliteit in de cijfers", zegt Tetteroo in een toelichting op de halfjaarcijfers.