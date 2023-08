Mails overrulen overeenkomst: Vixx grijpt mis in dispuut met ex-franchiser

Een voormalig franchisenemer van Vixx die de franchiseovereenkomst wilde beëindigen hoeft daar niet voor op te draaien, oordeelt de rechter. In de ogen van de rechtbank is een akkoord over de praktische financiële afwikkeling niet noodzakelijk om de samenwerking met wederzijds goedvinden stop te kunnen zetten. Een zin uit een e-mail was daarvoor al voldoende, zo blijkt uit de uitspraak.