Ministerie start campagne voor verduidelijking van nieuwe pensioenwet

Het totaal gereserveerde pensioenvermogen in Nederland is in de laatste tien jaar met 4,2 procent gegroeid en bedraagt 1.900 miljard euro. Dit blijkt uit de factsheet Pensioen in cijfers. De factsheet is een onderdeel van de publiekscampagne over de Wtp. Die campagne is deze week gestart, met als doel om duidelijkheid te scheppen over de nieuwe pensioenregels.