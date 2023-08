Afgesloten hypotheken onder starters is fors gestegen

In het tweede kwartaal van dit jaar is de hypotheekomzet met 5,6 procent gestegen naar 25 miljard euro ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat laat consultancybureau IG&H weten. Daarmee is volgens IG&H de daling, die werd ingezet nadat de hypotheekomzet in het tweede kwartaal vorig jaar een recordhoogte had bereikt, ''doorbroken''. Vooral de hypotheekomzet onder starters steeg het sterkst met 13,1 procent naar 7,1 miljard euro ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.