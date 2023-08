Voor tweede maand op rij gaan woningprijzen omhoog

De huizenprijzen zijn in augustus met 0,5 procent gestegen ten opzichte van juni, meldt het CBS of basis van de prijsindex van bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. Het gaat om de tweede maand van stijgingen nadat in juni de prijzen licht stegen met 0,2 procent. Daarmee veren de huizenprijzen weer wat op na maanden van prijsdaling.