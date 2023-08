Fiscale uitgangspositie maakt rechercheurs van adviseurs

Ik ben een enorme fan van science fiction schrijvers zoals Isaac Asimov, die in de jaren 40 van de vorige eeuw al waarschuwde voor de risico's van Artificial Intelligence (AI). Heel actueel nu AI-topmannen waarschuwen tegen de gevaren van AI. Een doemscenario zoals in de beste science fictionverhalen al was voorspeld. Of deze waarschuwingen gegrond zijn kan ik niet inschatten, dus laat ik me maar beperken tot de vraag of financieel advies verdoemd is.