Honderden euro's premieverschil autoverzekering in dezelfde woonwijk

De premieverschillen tussen een autoverzekering in een drukke, grote stad en op het platteland verschillen groot. Maar ook in dezelfde woonwijk kunnen de verschillen tot honderden euro's per jaar zijn. Dit laat Geld.nl uit onderzoek weten. De autopremie steeg gemiddeld bijna 22 euro per jaar, met uitschieters van ruim 380 euro per jaar.