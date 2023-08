Levensverzekeringen NN verhuizen van Zwolle naar Rotterdam en Arnhem

De portefeuille Leven van Nationale-Nederlanden Levensverzekeringen (NN Life & Pensions) verhuist van de kantoorlocatie in Zwolle naar Arnhem en Rotterdam. De levensverzekeringstak verplaatst hiermee de bedrijfsactiviteiten en personeel van de IJsseltoren in Zwolle naar het "Landmark Arnhem"-gebouw, waarvan Nationale-Nederlanden een deel huurt. Zo ook verhuist een deel naar het kantoor in Rotterdam.