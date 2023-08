Van geflopte start naar gedurfd doel; Insver gaat voor duurzame branche in 2030

Kees Dullemond begon bijna twee jaar geleden met Insver, kennisplatform over duurzaamheid in de verzekeringsbranche. Hij richtte het in tot in de puntjes, maar niemand leek geïnteresseerd. Dat zette hem aan het denken. Het antwoord vond hij in het verleden waarin hij actief was op het terrein van strategisch advies. AM ging met hem in gesprek over zijn missie, visie en een steeds zelfstandiger intermediair.