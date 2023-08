Nederlandse economie officieel in recessie

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,3 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Daarmee zit ons land technisch in een recessie, waarvan sprake is bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp. De daling komt vooral doordat Nederland minder spullen verkocht aan het buitenland en huishoudens minder geld uitgaven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).