Advies van onbevoegde NBG-adviseur kost Dexia 17.000 euro

Het was een ongevraagd telefoontje waarmee NBG Finance in 1999 een consument benaderde. Hij kon hem helpen met zijn hypotheek en vermogensopbouw. De adviseur prikte raak: de klant had kinderen die zouden gaan studeren, een nieuwe auto was gewenst en lagere maandlasten waren welkom. Het advies werd uitgevoerd, maar viel compleet in duigen. De klant krijgt zijn inleg terug, zo bepaalde de rechtbank in Zwolle. De adviseur bleek onbevoegd en Dexia had dat moeten weten.