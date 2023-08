Onvolledig betaalde AOW-uitkering komt vaker voor

In het tweede kwartaal van 2023 kregen ruim 677.000 mensen een onvolledige AOW-uitkering. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de uitkeringen. Het gaat daarbij om circa 5000 meer onvolledig uitbetaalde AOW-uitkeringen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Mensen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen of (tijdelijk) in het buitenland hebben gewoond of gewerkt, hebben doorgaans geen recht op een volledig basispensioen van de overheid.