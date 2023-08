Woonverzekeringen zijn duurder geworden door hoge bouwkosten

Woonverzekeringen zijn duurder geworden omdat de kosten in de bouw hard oplopen. In vergelijking met begin 2022 zijn de premies voor opstalverzekeringen tussen de 10 en 20 procent gestegen, laat prijsvergelijker Pricewise weten op basis van eigen gegevens. Materialen voor de bouw zijn in prijs gestegen en ook de lonen voor bouwlieden gaan omhoog, wat het totale bedrag stuwt dat nodig is om een huis en dezelfde staat opnieuw op te bouwen.