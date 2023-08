AI en verzekeraars: Ilsa en Wally weten steeds meer van de klant

Verzekeraars beschikken over een grote hoeveelheid data van hun klanten, zo ook over informatie over schaderisico's en fraude. Artificiële intelligentie biedt hierbij een ongekend aantal nieuwe mogelijkheden. Hoe gaan grote verzekeraars hiermee om, zoals Nationale-Nederlanden, Achmea en ASR? AM inventariseerde toepassingen en beperkingen.