Rabobank draait definitief op voor fikse blunder accountant

Ook in hoger beroep is vastgesteld dat Rabobank de zorgplicht heeft geschonden. Rabobank was in 2014 de tussenpersoon voor een accountantskantoor dat een beroepsfout beging met een schade van ten minste 400.000 euro. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar AIG wilde de schade echter niet vergoeden, omdat de polis en premie waren afgestemd op een administratiekantoor. Rabobank checkte nooit de wijziging van de activiteiten.