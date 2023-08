VNAB-talent Max Hollemans grijpt zijn kans bij Veerhaven

Max Hollemans (1994) ontving september vorig jaar de allereerste VNAB Young Talent Award. Hij won daarmee niet alleen een opleidingsbudget, maar kreeg ook een heleboel aandacht. Onlangs trad hij aan in de functie van director Veerhaven bij Ecclesia. AM sprak hem over deze stap en blikt met hem terug op wat de award hem allemaal heeft gebracht.