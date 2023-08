Arbeidsvormneutraal pensioen bestaat al

Eén van de doelstellingen van het nieuwe pensioenstelsel was om te komen tot 'een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader'. Hierbij is echter nooit uitleg gegeven wat hieronder verstaan wordt. Het heeft er alle schijn van dat er eigenlijk uitsluitend gekeken is naar de fiscaliteit. In de memorie van toelichting bij de consultatieversie is namelijk te lezen: tot slot wordt de fiscale behandeling van de tweede en de derde pijler geharmoniseerd om te komen tot een arbeidsvormneutraal pensioenkader.