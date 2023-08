Zorgen om klimaatrisico's

We maken een natte zomer mee in Nederland. Terwijl ik dit schrijf is een parkeergarage in Purmerend volledig ondergelopen. En ook in de rest van Europa is het weer dominant in het nieuws. Bosbranden, windhozen, hagelstenen zo groot als golfballen en overstromingen. Klimaatverandering is duidelijk zichtbaar en merkbaar. Daar moeten we ons tegen wapenen. En daar moeten we ons tegen verzekeren.