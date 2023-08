Allianz ziet sterk operationeel resultaat in eerste helft 2023

In het eerste halfjaar van 2023 ziet Allianz het operationeel resultaat verder doorzetten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De verzekeraar behaalde in het eerste helft van dit jaar een operationeel resultaat van 186,2 miljoen euro, tegenover 185,8 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.