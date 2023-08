Zomerserie (18) Jacquelien Geuzinge (Vrieling): 'Rol van pensioenadviseur verandert'

Het is zomer. Voor veel branchegenoten reden om even afstand te nemen van het werk en zich op te laden voor de tweede helft van het jaar. In een zomerserie laten we op AMweb smaakmakers uit de sector aan het woord over uiteenlopende zaken. De vijf vragen worden in aflevering 18 beantwoord door Jacquelien Geuzinge. Zij is sinds dit voorjaar directeur particulier en zakelijk bij Vrieling Adviesgroep.