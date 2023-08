Van der Dussen Adviesgroep sluit aan bij Van der Fluit Assurantiën

Het in Den Bosch gevestigde familiebedrijf Van der Fluit Assurantiën neemt familiebedrijf Van der Dussen Adviesgroep in Empel over. De Brabantse bedrijven gaan samen verder. Jeroen van der Dussen, tweede generatie, staat vanaf 1993 samen met Peter de Bakker aan het roer. Beiden geven de leiding uit handen aan Patrick van der Fluit. Relaties zullen op hun polissen onder de naam van Van der Fluit verdergaan.