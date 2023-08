Realiteit in recycling: nul Nederlandse appetite voor Zeeuwse plasticsondernemer

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Nederlandse verzekeraars. In theorie. De praktijk blijkt weerbarstiger, zo ervaart ondernemer Adnan Onur, eigenaar van een Zeeuws kunststofrecyclingbedrijf. Via Rolf Luteijn van Witte-Boussen Assurantiën in Terneuzen en placing broker Coen de Smidt van Surebusiness is het gelukt het bedrijf te verzekeren tegen brandschade. In Duitsland. Hoewel het bedrijf nauwelijks verschilt van een gewone plasticverwerker, durfde geen enkele Nederlandse verzekeraar het risico aan.