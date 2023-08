Onderzoek: Ruim kwart van woningen blootgesteld aan klimaatrisico's bij temperatuurstijging

Wanneer de temperatuurstijging in 2050 boven de twee graden ligt is ruim een kwart van de woningen blootgesteld aan klimaatrisico's. Dit blijkt uit analyse van vermogensbeheerder en hypotheekverstrekker Dynamic Credit naar de impact van klimaatrisico's op de woningmarkt. In de analyse is gekeken naar overstromingen, extreem weer, en de indirecte gevolgen van droogte zoals natuurbranden, bodemdaling en funderingsschade.