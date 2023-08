Eigen Huis stapt voor rechtsbijstand over van Anker naar Arag

Arag is vanaf 1 augustus de nieuwe rechtsbijstandverzekeraar van Vereniging Eigen Huis. De organisatie had de portefeuille voorheen ondergebracht bij Anker Rechtshulp (Anker Insurance). Volgens een voorlichter was de toegang tot 'on demand rechtshulp' bij Arag de belangrijkste reden om van aanbieder te wisselen.