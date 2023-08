ABN Amro: 'woningmarktsentiment stabiliseert op laag niveau'

Uit de Woningmarktmonitor van ABN Amro blijkt dat het vertrouwen in de woningmarkt in het afgelopen jaar flink is gedaald. De marktindicator van Vereniging Eigen Huis stond op 72 in juni, ruim onder het neutrale niveau van 100. In juni 2022 stond de waarde nog op 104. De daling is wel tot halt geroepen. De marktindicator staat sinds december op een vergelijkbaar niveau.