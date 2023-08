Aon: dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

De stijging van de rente als gevolg van het monetair beleid heeft de dekkingsgraden in juli fors op doen lopen. De rentestijging van juni wordt hiermee bekrachtigd. De rentestijging in combinatie met positieve aandelenrendementen zorgden ervoor dat de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen in juli steeg naar 122 procent. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.