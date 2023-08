'Het zal mijn tijd wel duren' komt ondernemer duur te staan

Artificial Intelligence gaat ons in de financiële branche ondersteunen. Of bedreigen. Het is maar hoe je het bekijkt. Het is in ieder geval zeker dat het ook onze sector verandert. Alhoewel we nog niet goed kunnen overzien hoe het precies uitpakt, is de versnelling in de ontwikkeling al enorm.