Inflatie in juni verder afgenomen tot 4,6 procent

Op basis van een snelle eerste raming kwam de inflatie deze maand uit op 4,6 procent, meldt het CBS. In juni ging het nog om 5,7 procent. In de maand juni maakte het statistiekbureau voor het eerst gebruik van een nieuwe methode om energieprijzen te meten in het inflatiecijfer.