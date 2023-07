Van Bruggen: 'Grote kans dat huizenprijzen komende maanden weer stijgen'

In juni 2023 was er enerzijds een daling te zien van 5,5 procent over de huizenprijzen van bestaande woningen, en anderzijds een stijging van 0,2 procent. ''Dat lijkt heel tegenstrijdig, maar toch zijn beide constateringen waar, al gaat het wel om twee verschillende vergelijkingen,'' legt Van Bruggen Adviesgroep uit in haar nieuwsbrief.