Veel 40-plussers zijn bereid te verhuizen mits aanbod passend en betaalbaar is

Drie op de vijf 40-plussers zijn bereid in de toekomst naar een levensloopbestendige woning te verhuizen. Een grote groep 40-plussers denkt ook dat hun woning in de toekomst te groot zal zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Achmea onder 1.220 woningeigenaren van 40 jaar en ouder. Tegelijkertijd zijn er verschillende redenen die hen weerhouden van verhuizen zoals het betaalbare aanbod en tevredenheid over de huidige woning.