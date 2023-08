Pennings kwantificeert diversiteitsonderzoek NN: 'Er blijkt altijd werk te doen'

Nog niet zo lang geleden dacht men dat duurzaamheid niet te meten viel. Inmiddels weten we beter. Monique Pennings is bezig hetzelfde te bereiken met diversiteit en inclusie. Als Diversiteit & Inclusiviteit Specialist bij NN Group doet ze kwantitatief onderzoek in de organisatie. En door de diversiteitsdata vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, komt de verzekeraar tot nieuwe inzichten en scherpere doelstellingen. "Als je er dieper induikt, blijkt er altijd werk te doen."