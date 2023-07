Steeds meer financiële instellingen steunen kernwapenverbod

In totaal hebben 109 banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en andere financiële instellingen wereldwijd beleid aangenomen tegen investeringen in kernwapenfabrikanten. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Don't Bank on the Bomb van vredesorganisatie PAX en de campagne tegen kernwapens ICAN. ''Deze instellingen nemen hun verantwoordelijkheid, vaak in tegensteling tot de regeringen van de landen waar deze instellingen gevestigd zijn.''