Neo Hypotheken lanceert nieuw digitaal hypotheekplatform

Neo Hypotheken lanceert een online hypotheekplatform voor consumenten die een woning willen aanschaffen voor eigen bewoning of een bestaande hypotheek willen oversluiten. Ook kunnen consumenten een hypotheek zelf online aanvragen of met behulp van een onafhankelijke hypotheekadviseur. Het hypotheekplatform is volledig digitaal.