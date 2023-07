Dit jaar al bijna 10 procent meer schuurinbraken

Elektrische fietsen, barbecues en gereedschap: inbrekers slaan steeds vaker hun slag in schuren en garages. De eerste zes maanden van het jaar is er in Nederland al ruim 5.700 keer ingebroken in dit soort bijgebouwen. Een toename van 8,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de provincies Groningen en Utrecht steeg het aantal inbraken zelfs met bijna één derde. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van Politiedata.