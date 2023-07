Van Bruggen: 'Dankzij renteverhoging meer ruimte voor hogere spaarrente'

Dankzij de renteverhogingen van de ECB is er meer ruimte voor een hogere spaarrente. ''Maar wie een hoge spaarrente wil hebben, moet niet bij één van de grootbanken zijn,'' laat Van Bruggen Adviesgroep in haar nieuwsbrief weten. De Rabobank biedt op dit moment de hoogste spaarrente met 1,25 procent, gevolgd voor ABN AMRO en ING Bank. Er zijn ook aanbieders die rond de 2,5 procent of zelfs hoger aanbieden. De intermediair ziet dat consumenten niet switchen naar een andere bank door veiligheid, gedoe en ontbrekende kennis.