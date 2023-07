Allianz Global Corporate & Specialty verder als Allianz Commercial

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) en de commerciële verzekeringsactiviteiten van lokale Allianz Property & Casualty (P&C) entiteiten gaan verder onder de naam Allianz Commercial. AGCS en de commerciële activiteiten van Allianz in markten als Australië, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gaan vandaag al over op de nieuwe naam. Andere landen volgen in de komende maanden.