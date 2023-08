Zomerserie (12) Eric Neervoort (Hypotheek Visie): 'Wij zien nog steeds marktpotentieel'

Het is zomer. Voor veel branchegenoten reden om even afstand te nemen van het werk en zich op te laden voor de tweede helft van het jaar. In een zomerserie laten we op AMweb smaakmakers uit de sector aan het woord over uiteenlopende zaken. Eric Neervoort, sinds vorig jaar franchise-directeur bij Hypotheek Visie, krijgt vandaag het woord.