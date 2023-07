CBS: In juni kostten bestaande koopwoningen in alle provincies minder

In het tweede kwartaal van 2023 kostten bestaande koopwoningen in alle provincies minder (5,2 procent) in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Het gaat om de eerste daling in 9 jaar. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS en het Kadaster. Voor alle woningtypen was een daling te zien van de prijzen en het aantal transacties.