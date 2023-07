Huizenprijzen zijn in juni gestegen na maanden van prijsdaling

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in vergelijking met voorgaande maand met 0,2 procent gestegen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS en het Kadaster. In de voorgaande vier maanden gingen de woningprijzen nog omlaag. Ondanks de lichte opleving, liggen de prijzen 5,5 procent lager dan een jaar eerder. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de woningprijzen in juni ruim 87 procent hoger.