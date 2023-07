Dip vertrouwen adviseur in hypotheekomzet, Lloyds Bank 'wint' op startersmarkt

Het vertrouwen van de financieel adviseur in hypotheek-gerelateerde omzet is sinds mei 2021 drastisch gedaald, blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Lloyds Bank. Van veel (8,2) naar maar net aan voldoende vertrouwen (6,2). Bij de geldverstrekker zelf is er geen sprake van paniek. Integendeel zelfs.