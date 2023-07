Valkering (Vlieg): 'Creativiteit aanbieders en geldverstrekkers is abominabel'

Het is treurig gesteld met de creativiteit van de aanbieders van hypotheekproducten, vindt Robert Valkering. De nek omgedraaid doordat de ICT-partijen tegenwoordig bepalen welke wensen wel worden ingewilligd en welke op de plank blijven liggen. Maar ook de politiek blinkt niet uit in het aandragen van oplossingen om de woningmarkt los te wrikken, betoogt de hypotheekmanager van Vlieg Advies Groep. "Ben je marktleider en is je software een dinosaurus, dan kan het ook snel afgelopen zijn."