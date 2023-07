Adviseurs Valkenburg 2 jaar na overstromingen: knauw in imago beurspolis

De beurspolis wordt in Valkenburg tegenwoordig met argusogen bekeken. Verschillende ondernemers met zo'n polis liepen twee jaar geleden tegen een muur op toen bleek dat er provinciaal en in volmacht wel uitgekeerd werd, maar in beurs niet. AM belde met twee lokale adviseurs om te peilen hoe het nu gaat. "Het sentiment is wel om."