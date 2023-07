Achmea registreert grote stijging in aantal geschillen over verbouwing en verduurzaming

In de eerste zes maanden van 2023 is het aantal juridische hulpvragen met 3 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Het aantal meldingen steeg van ruim 58.000 in de eerste zes maanden van 2022 naar ruim 60.000 in 2023. Dit blijkt uit de Juridische Barometer 2023 van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Vooral geschillen op de werkvloer, over verbouwing of verduurzaming van de woning en over reizen zijn in afgelopen halfjaar toegenomen. Juridische hulp wordt vaker online gezocht met een toename van 50 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden.