Bouwend Nederland: 'Woningbouw en infrastructuur moeten prioriteit gaan krijgen'

De verwachte krimp in de bouw is "behoorlijk wrang in een periode waarin juist groei zou moeten zijn", zegt belangenbehartiger Ruben Heezen van Bouwend Nederland. In het woningrapport van ING staat dat de Nederlandse bouw volgend jaar naar verwachting met 2,5 procent krimpt, wat de grootste achteruitgang sinds 2013 is. Heezen wijst erop dat er tot 2030 een tekort is van 980.000 woningen. Volgens de onderzoekers bij ING gaat het niet lukken om dit tekort op te lossen.